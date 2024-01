Dschungelcamp-Anya hatte einen Sextraum mit David Odonkor!

Im Dschungelcamp wird es langsam, aber sicher sexuell! Seit Freitagabend läuft die Jubiläumsstaffel des beliebten TV-Formats. Die Stars und Sternchen sorgten bislang schon für gute Unterhaltung: Neben einem Sexgeständnis von Cora Schumacher (47) mit Oliver Pocher (45) gibt es nun die nächste Offenbarung – und die hat es in sich: Anya Elsner hatte einen wilden Sextraum mit David Odonkor (39)!

Im Gespräch mit Kim Virginia Hartung (28) gesteht die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Gefühle: "Äußerlich finde ich seinen Hautton sehr schön. Er ist ein sehr hübscher Mann. Der wirkt total bodenständig, gut erzogen. Ich glaube, das ist ein richtig toller Mann!" Die Schwärmereien für den einstigen Fußballer haben es sogar bis in Anyas (20) Träume geschafft: "Ich hatte einen Sextraum. Was kann ich denn dafür, wenn die hier so einen hotten Typen reinschicken?" Offenbar scheint es bei der 20-Jährigen schon ein bisschen gefunkt zu haben: "Ich erwische mich schon dabei, wie ich mit meinem Blick an ihn gefesselt bin. Abgesehen von seiner Freundin, könnte ich mich schon in ihn verknallen."

Wenige Tage zuvor hatte das Frauenduo um Kim und Anya schon mal über David gesprochen. "Ich liebe Flirten, ich übe schon mal", betonte die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin und meinte damit den 39-Jährigen. Im Netz kam die Flirt-Offenbarung eher weniger gut an. "Darauf hat David sicher nur gewartet, dass Anya mit ihm flirtet", schrieb eine Person auf X. Ein anderer User fand: "Odonkor hat die Wahl zwischen Pest und Cholera." Außerdem ist David glücklich vergeben.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

Anzeige

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de