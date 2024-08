Zendaya und Tom Holland zeigen ihre Liebe mit Kuss in London

Zendaya (27) und Tom Holland (28) gelten als eins der Traumpaare Hollywoods und beweisen jetzt erneut, warum! Ein Video auf TikTok zeigt die zwei Schauspieler während eines Ausflugs in der Hauptstadt von Großbritannien: Dabei laufen sie Hand in Hand eine Straße im Zentrum Londons entlang, während sie ihren Fans zulächeln und winken. Doch das ist nicht alles: Zum Ende der Aufnahmen trennen sich ihre Wege – aber bevor Zendaya in ein Auto steigt, geben sich die beiden einen liebevollen Kuss.

Während ihres gemeinsamen Auftritts in der Öffentlichkeit wirken Zendaya und Tom aber nicht nur so verliebt wie eh und je, sondern verdeutlichen auch erneut, wie gut sie zusammen aussehen. Die Euphoria-Darstellerin trägt cognacfarbene Ledershorts und kombiniert dazu ein langärmeliges Grafik-Shirt, Plateausandalen sowie eine Tasche der Marke Louis Vuitton. Ihr 28-jähriger Partner ist währenddessen in einen grünen Pullover, eine schwarze Hose und weiße Sneaker gekleidet.

Zendaya und der Spiderman-Star wurden in den vergangenen Wochen häufiger gemeinsam in London gesehen: Tom spielt nämlich derzeit am Duke of York's Theatre den Romeo in "Romeo & Julia". Daher fliegt die 27-Jährige zwischen ihren öffentlichen Terminen immer wieder zu ihrem Liebsten zurück. So wie Ende Mai, als das Pärchen mit Zendayas Hündchen Noon durch einen Londoner Park spazierte, wie Bilder zeigten, die Daily Mail vorliegen.

Action Press / ImagePressAgency Zendaya Coleman und Tom Holland bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

