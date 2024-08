Nach Gericht: Lauryn Goodman bestätigt Namen ihrer Tochter

Lauryn Goodman enthüllt ein Jahr nach der Geburt unfreiwillig den Namen ihrer und Kyle Walkers (34) Tochter. "Ein weiterer besonderer Moment, der mir genommen wurde. Ich möchte den Namen meiner Tochter offiziell bekannt geben", schreibt die Influencerin auf Instagram und verkündet, dass die Kleine auf den Namen Kinara hört. Zuvor wurde der Name der Kleinen in einem Gerichtsurteil veröffentlicht, weshalb sich Lauryn gezwungen sieht, ihn zu bestätigen. Ihre Kinder seien für die zweifache Mama immer die "oberste Priorität": "Ich werde niemals einen von euch im Stich lassen. Ihr beide macht mich so stolz und gebt mir wirklich die größte Kraft, weiterzumachen."

Das Verhältnis von Lauryn und dem Manchester-City-Spieler geriet in der Vergangenheit mehrmals in die Schlagzeilen. Laut der 33-Jährigen soll Kyle zuletzt versucht haben, Lauryn kurz nach ihrem Gerichtsverfahren in ein Londoner Hotel zu locken, obwohl er zuvor versicherte, keinen Kontakt mehr mit ihr haben zu wollen. Dem Kicker nahestehende Quellen widersprachen allerdings Lauryns Aussage und bezeichneten sie als "Lügnerin" und "Goldgräberin". Die Netzbekanntheit forderte vor Gericht nämlich eine hohe Summe an Unterhalt für die gemeinsamen Kinder.

Unter anderem wollte sie Geld für eine neue Klimaanlage im Haus, ein neues Auto im Wert von rund 83.000 Euro und einen Fußballplatz aus Kunstrasen für ihre Tochter. Der Richter gab Lauryns Forderungen aber nicht statt und erklärte: "Sie rechtfertigte ihre Forderung nach Kunstrasen überraschenderweise damit, dass Kinara, indem sie mit ihrem linken Fuß aus einer Krabbelposition heraus einen Ball getreten hat, ein Talent gezeigt hat, das auf eine zukünftige Karriere als Profifußballerin mit der Qualifikation zur 'Löwin' hindeuten könnte."

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

