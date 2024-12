Chloe und Lauryn Goodman entgingen einem peinlichen Treffen

Chloe und Lauryn Goodman konnten einem unangenehmen Aufeinandertreffen auf einem Event entgehen. Die Schwestern, die seit einigen Monaten miteinander zerstritten sind, besuchten beide das Tulleys Christmas Light Festival und vermieden den ganzen Abend, sich zu sehen – mit Erfolg. Obwohl sich die beiden in der Vergangenheit sehr gut verstanden, pflegen sie heute aufgrund von Lauryns Affäre mit dem verheirateten Fußballer Kyle Walker (34) ein zerrüttetes Verhältnis. Als die Influencerin im Januar dieses Jahres gestand, dass auch ihr zweites Kind von dem Fußballer gezeugt wurde, kam es zu einem Kontaktabbruch seitens Chloe, die ihre Schwester daraufhin nicht zu ihrer Hochzeit im Juni einlud.

Auf dem Event posierte Lauryn alleine auf dem roten Teppich. Die 33-Jährige trug ein warmes schwarzes Outfit aus Designerklamotten und stellte dabei einen Balmain-Schal und Gummistiefel von Chanel zur Schau, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Ihre Schwester war ebenfalls ganz in Schwarz, auch wenn sie sich für eine schlichte Kombination aus einem Sweater-Kleid und Leggings entschieden hatte. Die britische Ex on the Beach-Bekanntheit wurde an dem Abend von ihrem Mann, dem Fußballspieler Grant Hall und ihrer vierjährigen Tochter Isla begleitet.

Das Schwesternpaar soll nicht mehr richtig miteinander gesprochen haben, seit Lauryn Kyles Frau Annie Kilner an Weihnachten des vergangenen Jahres gebeichtet haben soll, dass auch ihr zweites Kind von dem Manchester-City-Spieler stamme. Die "Celebs Go Dating"-Teilnehmerin brachte 2019 ihren Sohn Kairo zur Welt, als Kyle und Annie gerade eine Beziehungspause hatten, doch die Vaterschaft von Tochter Kinara blieb die ersten Monate ihres Lebens unbekannt. Die Neuigkeiten, dass auch Lauryns zweites Baby von Kyle gezeugt wurde, erschütterte Chloe zutiefst. "Ich glaube nicht, dass es ein Fall von Vergebung ist, es ist ein Fall von Timing. Ich bin noch nicht bereit, mich hinzusetzen und die Dinge mit ihr zu besprechen", erklärte die 31-Jährige gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige