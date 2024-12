Lauryn wirft Kyle Walker Vernachlässigung ihrer Kinder vor

Kyle Walker (34) hat insgesamt sechs Kinder, von denen er zwei mit Lauryn Goodman gezeugt hat. Vor Kurzem wurde der Fußballstar im Netz Opfer von Rassismus, was seine Ex-Partnerin nun zum Anlass nimmt, über ihn auf Instagram zu sprechen. "Während ich Kyle für den Hass, dem er ausgesetzt ist, mein Mitgefühl ausspreche, wünschte ich, er hätte das gleiche Mitgefühl für seine beiden Kinder, die er verlassen hat, nachdem er eine Beziehung zu ihnen aufgebaut hatte", erklärte die Influencerin. Dass diese Tatsache von den meisten Medien ignoriert werde, kritisiert die zweifache Mutter scharf.

Nach einer Niederlage in der Champions League teilte der Brite eine Nachricht im Netz, in der er mit dem N-Wort beleidigt wurde. Dazu schrieb der Manchester-City-Star: "Niemand sollte jemals der Art von abscheulichen, rassistischen und bedrohlichen Beschimpfungen ausgesetzt sein, die ich seit dem Spiel gestern Abend online erhalten habe." Gleichzeitig appellierte er an die sozialen Medien und die britischen Behörden, solche Beleidigungen aufs Schärfste zu bestrafen.

Auf dem Papier ist Kyle momentan noch mit Annie Kilner verheiratet, die er mit Lauryn betrogen hatte. Im Oktober reichte die Spielerfrau allerdings die Scheidung ein. "Kyle war fassungslos, als er die Papiere erhielt. Er hat mit Annie darüber gesprochen und sie besprechen die nächsten Schritte", plauderte kurz darauf ein Insider im Gespräch mit The Sun aus. Allerdings sei der Antrag des Models möglicherweise nur eine Drohung an den Noch-Ehemann: "Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie sich scheiden lassen werden. Annie will damit vor allem ihre Muskeln spielen lassen. Sie will Kyle wissen lassen, dass sie nicht herumalbert."

Getty Images Kyle Walker, Fußballspieler

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

