Olympia-Sex tabu: Oliver Zeidler musste diese Regel befolgen

Oliver Zeidler (28) holte am Samstag bei den Olympischen Spielen Gold für Deutschland. Der Ruderer ergatterte im Einer mit einer Zeit von 6 Minuten und 37 Sekunden nicht nur den ersten Platz, sondern schrieb auch gleichzeitig deutsche Olympia-Geschichte. Um diese Leistung erbringen zu können, wurde dem Sportler zuvor eine strenge Regel ans Herz gelegt: Sein Trainer, der gleichzeitig auch sein Vater ist, verbot seinem Sohn nämlich, sexuell aktiv zu werden. Grund dafür? Oliver hatte darum gebeten, seine Nächte vom Olympischen Dorf in das klimatisierte Hotelzimmer seiner Partnerin Sofia Meakin zu verlegen. Der Vater des Olympioniken erlaubte dies zwar, aber nur unter einer Bedingung, wie Oliver gegenüber Bild erzählt: "Das ist jetzt kein Witz, wir mussten tatsächlich meinem Vater versprechen, keinen Sex vor dem Rennen zu haben. Er sagte noch: Verbringt die Zeit zusammen, aber nicht zu wild."

Ob sich Oliver und Sofia an diese goldene Regel gehalten haben, wissen nur die beiden. Die Ruderin wirft im Gespräch allerdings ein, dass sie in der Nacht vor dem großen Rennen lediglich Filme geschaut und die Zeit zudem für intensive Gespräche genutzt haben. Sofia war für den Wassersportler während seiner Vorbereitungszeit eine große Stütze. Sie selbst reiste mit den Schweizer Olympia-Teilnehmern nach Paris, um als Ersatzfrau zu unterstützen. Die Schweizer kamen allerdings nicht im Olympischen Dorf unter, sondern nächtigten in einem nahe gelegenen Hotel.

Oliver und Sofia gehen bereits seit rund einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Natürlich lernten sich die beiden Sportler durch ihre große Leidenschaft, dem Rudern, kennen. Beim Weltcup in Kroatien kreuzten sich ihre Wege das erste Mal, seither führen die Sportler eine Fernbeziehung, in der sie sich so oft wie möglich sehen und regelmäßig telefonieren. "Ich war, bevor ich sie kennenlernte, viel zu schüchtern, viel zu fokussiert. Sie hilft mir, dass ich relaxter bin", schwärmt Oliver von seiner Liebsten gegenüber demselben Newsportal. Aber nicht nur Oliver und Sofia leben ihre Liebe bei Olympia aus – eine Badmintonspielerin bekam sogar einen Heiratsantrag!

Getty Images Oliver Zeidler im Juli 2021

Getty Images Oliver Zeidler und seine Partnerin Sofia Meakin im Dezember 2023

