Schon gewusst? Stray Kids wohnen neuerdings in Duos zusammen

Als K-Pop-Gruppe verbringen Stray Kids extrem viel Zeit zusammen. Die "Chk Chk Boom"-Interpreten performen nicht nur gemeinsam, sondern Bang Chan (26), Lee Know, Han, Felix, Hyunjin, Seungmin, Changbin und I.N wohnen auch zusammen. Doch nun gibt es diesbezüglich eine Änderung: Die Männer wohnen nun offenbar in Duos zusammen. In ihrem YouTube-Video kommt das Thema Zusammenleben zur Sprache. Und die Aufteilung ist folgende: Chan und I.N, Lee Know und Han, Changbin und Hyunjin, Felix und Seungmin.

Zuvor hatte Stray Kids in zwei Wohnungen in einem Gebäudekomplex in Seoul gehaust. So teilten sich Bang Chan, Han, Changbin und Hyunjin ein Apartment – Felix, Seungmin, Lee Know und I.N wohnten in der anderen Bleibe. Dass die Stars nun in Duos zusammenleben, amüsiert ihre Fans – denn Stray Kids sind bei seinen Unterstützern liebevoll als Chaoten bekannt. "Changbin und Hyunjin in einer Wohnung? Sie werden so viel Ärger verursachen" oder "Ich frage mich, wie sie diese Paarungen ausgewählt haben", schrieben beispielsweise zwei User auf TikTok.

Stray Kids sind bereits seit 2018 als Gruppe aktiv. Inzwischen gehören sie zu den erfolgreichsten Idols überhaupt. So sahnten sie bereits viele bedeutende Musikpreise ab. 2023 gewannen sie sogar einen Billboard Music Award. Zudem performten die Jungs auch schon auf den ganz großen Bühnen – im vergangenen Jahr sorgten sie beispielsweise auf dem Lollapalooza-Festival in Paris für Furore. Vor wenigen Wochen brachten sie ihr neues Album "ATE" auf den Markt. Die Songs schrieben und produzierten im Übrigen Bang Chan, Han und Changbin, die sich zusammen 3RACHA nennen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stray Kids bei den MTV Video Music Awards im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / realstraykids Felix, Seungmin, Han, Bang Chan (o.) und Lee Know, Hyunjin, Changbin, I.N (u.), Stray Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass das Duo-Wohnen den Teamgeist von Stray Kids stärkt? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke, es wird Streit geben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de