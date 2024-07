Ryan Reynolds und Hugh Jackman mischen jetzt K-Pop-Szene auf

Hier treffen Welten aufeinander: Hollywoodstars Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) waren mit der Presse-Tour für ihren neuen Film "Deadpool & Wolverine" in der ganzen Welt unterwegs. Bei ihrem Stopp in Südkorea hatten sie allerdings mehr vor, als nur ihren Streifen zu bewerben. Wie sich jetzt herausstellt, nutzten sie die Zeit gleich, um mit Stray Kids vor der Kamera zu stehen. Im neuen Musikvideo zur Single "Chk Chk Boom" der K-Pop-Band legen die zwei Leinwandhelden jetzt einen Überraschungsauftritt hin! In den Kostümen ihrer Filmrollen sorgen sie an der Seite der Musiker für echte Lacher. Zum Ende des Videos fragt Ryan scherzhaft: "Ihr braucht nicht zufällig ein älteres, weniger dynamisches Bandmitglied, oder?"

Die Fans der Band sind begeistert, dass die Hollywood-Größen in dem Musikvideo auftauchen. "Das war legendär! Dass Ryan und Hugh da zugesagt haben, zeigt nur, wie respektiert Stray Kids in der Musikwelt sind", schreibt ein Fan unter dem Clip auf YouTube. Andere meinen: "Ich hoffe, dass sie jetzt überall auf der Welt durchstarten können, wo Ryan und Hugh sie mit Hollywood in Verbindung bringen!" und "Stray Kids hat es so drauf! Jedes Mal, wenn die ein Comeback haben, legen sie noch einen und noch einen obendrauf! Das Video ist der Hammer!"

Tatsächlich kennen sich Ryan und ein Stray-Kids-Mitglied schon länger: Für seinen Film "Free Guy" haben der Schauspieler und Band-Frontmann Bang Chan (26) bereits im Jahr 2021 einen kleinen Promo-Clip zusammen gedreht, berichtet Soompi. Seitdem ist die Freundschaft der beiden ein laufender Witz in der Fangemeinde der achtköpfigen Band. Wie das Magazin außerdem berichtet, wird ein brandneuer, noch unveröffentlichter Song von Stray Kids Teil des Soundtracks für "Deadpool & Wolverine" sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stray Kids bei den MTV Video Music Awards im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / realstraykids Felix, Seungmin, Han, Bang Chan (o.) und Lee Know, Hyunjin, Changbin, I.N (u.), Stray Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Überraschungsauftritt von Ryan und Hugh in dem Video? Das ist so cool! Ich feiere es total. Ich finde es eigentlich echt unnötig, dass die beiden da auftauchen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de