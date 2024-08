Zweiter offen schwuler Baseballstar Billy Bean stirbt mit 60

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt: Der Ex-Baseballspieler Billy Bean ist an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Das gibt die Major League Baseball nun auf X bekannt. In dem Statement der Profiliga heißt es: "Wir sind zutiefst betrübt über das Ableben unseres Freundes und Kollegen Billy Bean. [...] Billy, der ein Jahr lang heldenhaft gegen die akute myeloische Leukämie gekämpft hat, wurde 60 Jahre alt." Dabei erinnert die Organisation besonders an seine Arbeit abseits des Feldes: "In den letzten zehn Jahren arbeitete Billy leidenschaftlich und unermüdlich mit der MLB und allen 30 Klubs zusammen und konzentrierte sich dabei auf die Ausbildung von Spielern, die Einbeziehung von Mitgliedern der LGBTQ-Community und Initiativen für soziale Gerechtigkeit, um die Gleichberechtigung im Spiel für alle zu fördern."

In der Stellungnahme wird auch der Chef der MLB zitiert. Laut Rob Manfred sei Billy "eine der freundlichsten und am meisten respektierten Personen, die ich je gekannt habe". Der gebürtige Kalifornier habe den Baseball sowohl als Spieler als auch als Verantwortlicher zu einem besseren Sport gemacht. Während seiner Karriere als Sportler spielte er bei den Detroit Tigers, den Los Angeles Dodgers und den San Diego Padres.

1999 hatte der Athlet sein Coming-out – vier Jahre nach dem Ende seiner MLB-Karriere. Im Gespräch mit der New York Times verriet Billy, wie schwierig es war, seine Sexualität jahrelang geheim zu halten. "Ich wohnte über 30 Kilometer vom Stadion entfernt, um zu verhindern, dass andere Leute zufällig vorbeikommen könnten", erinnerte sich der Baseballspieler. Damals war er mit einem Mann zusammen, der die Sache optimistischer betrachtete als Billy: "Mein Partner hatte das Vertrauen, dass alle damit einverstanden sein würden, aber ich nicht. Das Doppelleben war anstrengend."

