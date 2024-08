Fabio de Pasquale und Laura Steinert sind endgültig getrennt

Zwischen Fabio De Pasquale (29) und Laura Steinert ist es aus und vorbei! In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin jetzt das Liebes-Aus bekannt. "Statement: Ich habe mich heute von Fabio endgültig getrennt", schreibt sie. In den neun Monaten sei zu viel passiert, sodass Laura einfach keine Kraft mehr habe. "Ich habe zu oft meine eigenen Grenzen ignoriert und mich dabei selbst verloren...Ich wünsche ihm, dass er irgendwann an sich selbst arbeiten kann und es ihm gut gehen wird", fährt die Reality-TV-Bekanntheit fort.

Auch Fabio äußerte sich bereits zu dem Liebes-Aus. "Laura und ich haben uns endgültig getrennt. Diese Entscheidung haben wir schon lange getroffen, aber wollten es nicht wahrnehmen. Aus diesem Grund haben wir probiert, die Beziehung zu retten, leider ohne Erfolg", schreibt er in seiner Story. "Wir haben nur gelitten, und der Schmerz ist mittlerweile unerträglich geworden. Die Liebe hat leider nicht gereicht", gibt der Prominent getrennt-Star ehrlich zu. Seiner Ex wünsche er "nur das Beste und dass sie irgendwann den richtigen Mann für sich findet."

Erst Ende Juni hatten Fabio und Laura bekannt gegeben, dass sie es wieder miteinander versuchen wollen. In einem Video-Clip auf Instagram erklärten die beiden, dass sie sich lieben und ihre Beziehung nicht "wegschmeißen" wollen. "Wir kamen zu der Entscheidung, dass wir an unsere Liebe glauben und dass wir uns eine zweite Chance geben wollen", zeigte sich das Paar damals noch zuversichtlich.

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert, Juli 2023 in Berlin

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale im März 2024

