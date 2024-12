Hat Fabio De Pasquale schon mit Ex Laura abgeschlossen?

Fabio De Pasquale (30) ist wieder in festen Händen – dabei ist das Beziehungs-Aus mit seiner Ex-Freundin Laura Steinert noch gar nicht allzu lange her. Tatsächlich hat der Realitystar auch noch nicht komplett abgeschlossen, wie er gegenüber Promiflash zugibt. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damit abgeschlossen habe", erklärt er ehrlich und fügt hinzu: "Laura ist einer der wichtigsten Menschen für mich gewesen und ich habe sie sehr geliebt. [...] Es wird seine Zeit dauern, bis ich wirklich damit abschließen kann." Das Partnertattoo, das sich das einstige Paar im März dieses Jahres stechen ließ, werde ihn "immer an sie erinnern".

Erst Anfang August verkündete Laura, sich von Fabio getrennt zu haben. Rund zwei Monate vorher erklärten die zwei schon mal ihre Beziehung für beendet, sie gaben ihrer Liebe aber noch eine Chance. Doch beim zweiten Mal sollte es ein "endgültiges" Liebes-Aus gewesen sein. Dass die Trennung für ihn alles andere als leicht war, machte der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat auf Social Media deutlich. "Es ist schwer, das alles zu verarbeiten, aber innerlich weiß ich, dass es so sein muss. Ich versuche, mich abzulenken und manchmal habe ich das Gefühl, ich schaffe das. [...] Ich habe wirklich geliebt und mein Herz ist jetzt leer und erschöpft", erklärte Fabio auf Instagram.

Auch wenn dieses Kapitel noch nicht ganz abgeschlossen ist, scheint der 30-Jährige bereit für eine neue Beziehung. Seine neue Liebe machte er mit einem Foto auf Instagram bekannt. "Ob das für immer und ewig sein wird, das werden wir mit der Zeit herausfinden. Ich möchte auf meine Gefühle hören und mit dir will ich es versuchen", kommentierte der "All Star Shore"-Gewinner den Schnappschuss, auf dem er seiner neuen Partnerin einen Kuss gibt.

