Wieder ein Paar: Fabio de Pasquale und Laura wollen kämpfen!

Erst vor etwas mehr als einer Woche verkündeten Fabio de Pasquale (29) und Laura Steinert ihre Trennung – doch nun will das Paar es doch noch einmal miteinander versuchen! In einem Video-Clip auf Instagram verkünden die Reality-TV-Bekanntheiten, dass sie sich lieben. Nachdem sie herausgefunden haben, was sie aneinander schätzen, haben beide feststellen können, dass sie ihre Beziehung nicht "wegschmeißen" wollen. "Wir kamen zu der Entscheidung, dass wir unserer Liebe glauben und dass wir uns eine zweite Chance geben wollen", erklärten sie gemeinsam. Sie haben aus Wut zu voreilig gehandelt und die Beziehung einfach beendet – doch der kurzzeitige "Cut" habe ihnen letztendlich gezeigt, wie sehr sie einander doch brauchen. Nun wollen sie gemeinsam für ihre Liebe kämpfen!

Marlisa Rudzio, die Ex von Fabio, scheint von dem erneuten Zusammenfinden des Paares jedoch nicht so begeistert. "Boah Fabio ohne Spaß, ich habe mich bis dato öffentlich nicht dazu geäußert, aber ich hoffe sehr für Laura, dass sie damit keinen Fehler macht, nach dem, was ich so erfahren habe...", kommentiert die Reality Queens-Teilnehmerin. Angeblich habe sich der ehemalige Temptation Island-Kandidat bei Produktionen gemeldet, um als Single wieder an verschiedenen Formaten teilnehmen zu können – dieses Verhalten finde sie "traurig". Sie hoffe allerdings für Laura, "dass ihr es diesmal hinbekommt und du sie nicht verletzt".

Die ursprüngliche Trennung der Reality-Sternchen erfolgte, nachdem sie festgestellt hatten, dass die Probleme innerhalb der Beziehung überwogen. "Wir haben uns ausgesprochen, komplett. Wir haben einfach nur gesagt, was uns in der Beziehung gestört hat und was die Probleme waren, was die Ansichten von ihr und mir sind", erklärte er seinen Instagram-Followern und fügte hinzu: "Durch unser Gespräch ist mir nur einmal mehr aufgefallen, wie komplett unterschiedlich unsere Wege und Ansichten sind." Aufgrund dessen entschieden sich Fabio und Laura eigentlich, fortan getrennte Wege zu gehen.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale und seine Freundin Laura Steinert

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

