Flughafen-Drama: Fabio De Pasquale beendet seine Beziehung

Vor wenigen Wochen schwebte Fabio De Pasquale (30) noch auf Wolke sieben. Der Realitystar verkündete glücklich, dass er in einer neuen Beziehung zu seiner Freundin Aleksandra "Ola" ist, die er bei einer TV-Show in Polen kennengelernt hatte. Das Liebesglück war offenbar aber nur von kurzer Dauer. Auf Instagram verkündet Fabio nun das Liebes-Aus. "Die Beziehung mit Ola ist hiermit beendet. Wer keinen Respekt für mich zeigt, hat mich nicht verdient", stellt der 30-Jährige im Netz klar.

Zuvor teilt er auch den Auslöser seines Ärgers mit seinen Fans. Fabio filmte sich sichtlich genervt am Flughafen. Offenbar ist er in die Heimatstadt seiner Liebsten geflogen, um sie zu besuchen. "Ich bin gerade in Polen gelandet und ich frage mich, wo meine Freundin ist. Sie hat sich gar nicht gemeldet, sie hat mir gar nichts gesagt", gab der ehemalige Temptation Island-Kandidat an und fügte wenig später hinzu: "Ist das krass. Ich habe einfach nur eine Nachricht von ihr bekommen, dass ich zu ihr kommen soll." Fabio hoffte offenbar, von seiner Herzensdame abgeholt zu werden. Aufgrund der schlechten "Kommunikation" zog der Reality-Darsteller dann den Schlussstrich.

Ob Fabio nun endgültig die Beziehung beendet hat? Vor wenigen Wochen schwärmte er noch im Promiflash-Interview von seiner neuen Liebe. "Ich bin seit über zwei Jahren ausgewandert und möchte sie mit auf meine Abenteuer nehmen", schmiedete der Fitness-Liebhaber bereits gemeinsame Zukunftspläne. Zwischen ihnen sei es auch schon ziemlich ernst gewesen. Denn beide haben bereits gegenseitig ihre Familien kennengelernt. "Ich durfte die Familie von Aleksandra kennenlernen und sie meine", erklärte Fabio damals noch glücklich.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Realitystar

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, TV-Bekanntheit

