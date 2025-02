Influencer-Paradies Dubai: Fabio De Pasquale wanderte aus

Reality-TV-Star Fabio De Pasquale (30) tat es vielen seiner Kollegen aus dem Showbusiness gleich und wanderte nach Dubai aus. Das verrät er jetzt in seiner Instagram-Story und gibt gleichzeitig preis, dass er allein in die bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate am Persischen Golf gezogen ist. Seine Pläne für dieses Jahr in seiner neuen Wahlheimat sind unter anderem "glücklich sein" und in seine Wohnung einziehen.

Ob man Fabio in den kommenden Monaten auch mit einigen vertrauten Gesichtern sehen wird? In den vergangenen Jahren wanderten immerhin zahlreiche deutsche Influencer in die Steuer-Oase aus. Unter anderem verlegten Reality-TV-Star Georgina Fleur (34), YouTuber Sami Slimani (34), Musiker Bushido (46) oder Influencerin Sarah Harrison (33) ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai.

Mit dem Umzug in die Wüstenstadt wagt Fabio nach seiner letzten Trennung einen Schritt in ein neues Leben. Erst Anfang Januar hatte der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer das Liebes-Aus von seiner Freundin Aleksandra "Ola" verkündet. "Die Beziehung mit Ola ist hiermit beendet. Wer keinen Respekt für mich zeigt, hat mich nicht verdient", erklärte Fabio im Netz. Der Auslöser für diesen radikalen Schritt war laut seinen Angaben schlechte Kommunikation: Für seine ehemalige Partnerin war Fabio extra nach Polen geflogen, wurde dort aber nicht wie erhofft vom Flughafen abgeholt.

Fabio De Pasquale im März 2024

Fabio De Pasquale und Aleksandra

