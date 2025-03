Hartes Geständnis: Fabio De Pasquales Vater hat ihn enterbt

Fabio De Pasquale (30) teilt sein Leben auf Social Media ganz offen mit seiner Community. Auch Fragen, die ihm von seinen Fans gestellt werden, beantwortet er sehr ehrlich – so auch die nach einem schlimmen Erlebnis, das ihm widerfahren sei. "Ich wurde von meinem Vater enterbt. Mit meinem Vater gibt es eine sehr lange Geschichte", erzählt der Temptation Island-Star in seiner Instagram-Story.

Was genau in der Vergangenheit zwischen ihm und seinem Vater vorgefallen ist, möchte der Italiener offenbar für sich behalten. Fabio stellt aber klar, dass die Entscheidung seines Vaters keine Auswirkungen darauf habe, wie er sein Leben führt. "Ich werde meinen Weg trotzdem weiter machen", betont er, fügt aber auch hinzu: "Natürlich verletzt mich diese Entscheidung sehr." Zu seiner Mama hingegen scheint der 30-Jährige nach wie vor ein gutes Verhältnis zu haben. Wenige Stunden zuvor teilte er noch ein gemeinsames Selfie mit ihr von seinem Besuch in Mailand.

An die Vergangenheit scheint Fabio im Moment sowieso nicht viele Gedanken zu verschwenden. Vor wenigen Wochen wagte der Influencer einen großen Schritt und wanderte von Deutschland nach Dubai aus. Völlig allein ließ er seine alte Heimat hinter sich, um sich in den Emiraten auf die Suche nach dem großen Glück zu machen. Dieses hatte ihn nämlich Anfang dieses Jahres verlassen: Anfang Januar verkündete Fabio auf Instagram, dass er seine Beziehung zu seiner Freundin Aleksandra aka Ola beendet hat. "Die Beziehung mit Ola ist hiermit beendet. Wer keinen Respekt für mich zeigt, hat mich nicht verdient", teilte er seinen Fans mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale im Mai 2023

Anzeige Anzeige