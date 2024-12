Süßes Kussfoto: Fabio De Pasquale hat eine neue Freundin

Fabio De Pasquale (30) hat freudige Neuigkeiten zu verkünden: Der Realitystar ist in einer neuen Beziehung. Das teilt der "All Star Shore"-Gewinner auf Instagram mit und schreibt: "Ob das für immer und ewig sein wird, das werden wir mit der Zeit herausfinden. Ich möchte auf meine Gefühle hören und mit dir will ich es versuchen." Zusätzlich postet der Fitness-Fan einen Schnappschuss, auf dem er seine Liebste leidenschaftlich küsst und an einem gedeckten Tisch, mit Kerzen und Lichterketten im Hintergrund.

In der Kommentarspalte seines Posts beglückwünschen zahlreiche Fans die TV-Bekanntheit zu seinem Liebesglück. Manche der Social-Media-Nutzer sind aber auch verwirrt und es heißt unter anderem: "Hä? Hatte er nicht nach Laura Steinert auch eine tätowierte Frau und jetzt schon wieder eine neue? Das ist doch gerade mal ein paar Wochen her oder habe ich etwas vertauscht?" Einen Kommentar dazu gibt Fabio jedoch nicht ab.

Er und Laura trennten sich vor wenigen Monaten. Im September verkündete der 30-Jährige dann, dass er eine neue Lady an seiner Seite habe, die er während der Beziehung mit seiner Ex kennenlernte: "Als ich noch in der Beziehung war, habe ich an einem Format teilgenommen, wo ich eine Frau kennengelernt habe. Ich habe nie vorgehabt, da Emotionen für einen Menschen aufzubauen, aber es ist passiert." Laura gefiel das jedoch gar nicht und sie wetterte öffentlich gegen ihren Verflossenen.

Anzeige Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / this.is_fabio Fabio de Pasquale und Laura Steinert

Anzeige Anzeige

Anzeige