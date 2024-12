Fabio De Pasquale plant gemeinsame Zukunft mit Aleksandra

Fabio De Pasquale (30) ist wieder in festen Händen und superhappy! Wie der Realitystar im Interview mit Promiflash verrät, sieht er mit seiner neuen Partnerin Aleksandra eine rosige Zukunft – auch wenn er ihre genauen Pläne noch nicht weiß. "Wir haben noch nicht über die Zukunft geredet. Ich bin seit über zwei Jahren ausgewandert und möchte sie mit auf meine Abenteuer nehmen", erzählt der "All Star Shore"-Gewinner.

Auch wenn derzeit noch keine konkreteren Pläne für die gemeinsame Zukunft geschmiedet sind, haben die beiden bereits erste Schritte in Richtung Vernetzung ihrer Familien unternommen. "Ich durfte die Familie von Aleksandra kennenlernen und sie meine", schildert Fabio im Gespräch mit Promiflash. Ein Problem sei jedoch die Kommunikation gewesen – Aleksandra kommt aus Polen. Es sei schwierig gewesen, Gespräche zu führen, doch trotzdem hätten sich alle gut verstanden: "Ich würde sagen, dass wir beide trotzdem gut akzeptiert wurden."

Der 30-Jährige ist in der Reality-TV-Szene kein Unbekannter. Durch seine Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten hat er sich eine große Fangemeinde aufgebaut und ist mittlerweile auch international bekannt. Aleksandra hat er im Juli dieses Jahres bei einer TV-Show in Polen kennengelernt – zu dem Zeitpunkt war er noch mit seiner Ex Laura Steinert zusammen. "Während der Dreharbeiten lief absolut nichts zwischen uns und erst nach der Trennung [von Laura] habe ich mich entschieden, sie näher kennenzulernen", macht der Italiener klar.

RTL Fabio De Pasquale bei "Prominent getrennt"

Instagram / this.is_fabio Fabio de Pasquale, TV-Bekanntheit

