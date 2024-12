Fabio De Pasquale hat neue Freundin in TV-Show kennengelernt

Fabio De Pasquale (30) ist wieder in festen Händen. Erst im August dieses Jahres verkündete der Realitystar die Trennung von Laura Steinert. Nun schwebt er mit Aleksandra auf Wolke sieben. Wie der Realitystar im Interview mit Promiflash verriet, lernte er die hübsche Blondine bereits in seiner vorherigen Beziehung kennen: "Ich habe Aleksandra das erste Mal im Juli in einer TV-Show in Polen kennengelernt. Während der Dreharbeiten lief absolut nichts zwischen uns und erst nach der Trennung habe ich mich entschieden, sie näher kennenzulernen."

Zunächst habe der Italiener keine romantischen Gefühle für Aleksandra gehegt. "Ich habe mich sehr gut mit Aleksandra verstanden, aber sie wusste von meiner Freundin, daher wusste sie auch, dass ich Grenzen hatte", entgegnete Fabio im Promiflash auf die Frage, ob es zwischen ihm und seiner neuen Freundin Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. Dennoch habe sie ihn geflasht: "Mich hat am meisten ihre Ausstrahlung begeistert. Mit ihr kann ich mich wieder lebendig fühlen und dieses Gefühl hat mir sehr gefehlt."

Die Beziehung zu Aleksandra machte Fabio erst vor wenigen Tagen im Netz publik. Dazu postete der "All Star Shore"-Gewinner ein süßes Foto, auf dem er seine Liebste leidenschaftlich küsst, auf seinem Instagram-Profil und schrieb dazu: "Ob das für immer und ewig sein wird, das werden wir mit der Zeit herausfinden. Ich möchte auf meine Gefühle hören und mit dir will ich es versuchen."

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Realitystar

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale im März 2024

