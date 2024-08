Lauryn Goodman erhofft sich durch Datingshow einen Neuanfang

Die britische Datingshow "Celebs Go Dating" geht am 19. August in die nächste Runde – und unter den Kandidaten befindet sich keine Geringere als Lauryn Goodman, wie Channel 4 bekannt gegeben hat. Der Realitystar stand gerade noch in den Schlagzeilen wegen des Gerichtsverfahrens gegen Ex Kyle Walker (34). Doch wie sie jetzt in einem Interview vor Beginn der Show offenbart, möchte sie mit diesem Thema endlich abschließen. "Ich bin bereit, meine Vergangenheit hinter mir zu lassen und nach vorne zu blicken", erklärt sie.

In der Sendung geht es darum, dass Prominente auf ein Blind Date mit Zivilisten gehen, die vorher von Matchmakern einer Dating-Agentur ausgesucht worden sind – wodurch sich Lauryn erhofft, "dass die Agenten jemanden für mich finden können, mit dem ich wirklich zusammenpasse und woraus sich möglicherweise mehr entwickeln könnte." Außerdem hat sie vor, der Welt zu zeigen, wer sie wirklich ist – also "die wahre Person hinter den Schlagzeilen zu enthüllen", während sie nach ihrem "perfekten Partner" sucht.

Doch obwohl die 33-Jährige davon spricht, die Vergangenheit ruhen zu lassen, war sie diejenige, die sich nach der Niederlage gegen Kyle weiter über ihren Ex äußerte. In ihrem Gerichtsprozess hatte Lauryn finanzielle Forderungen an den Fußballspieler gestellt, die abgelehnt wurden – also behauptete sie im Nachhinein, er habe nach der ersten Anhörung versucht, mit ihr ins Bett zu gehen. Zudem betonte sie, Geld habe nie im Vordergrund gestanden. "Ich trete in Fernsehsendungen auf und habe gerade bei 'Celebs Go Dating' mitgemacht. Ich zahle eine Hypothek ab. Für mich ging es nie um Geld."

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

