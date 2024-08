Legendärer Hollywood-Agent Jay Kanter stirbt mit 97 Jahren

Traurige News aus der Filmbranche: Jay Kanter ist tot. Der legendäre Hollywood-Agent verstarb gestern im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Beverly Hills. Wie sein Sohn Adam Kanter gegenüber TMZ bestätigte, sei er "friedlich eines natürlichen Todes" gestorben und dabei "von seiner Familie umgeben" gewesen. Der US-Amerikaner hinterlässt mehrere Kinder und zahlreiche Enkel – seine Ehefrau Kit Bennett Kanter war jedoch bereits 2014 verstorben.

Vor seinem Ableben vertrat er als Agent unter anderem Marlon Brando (✝80), Marilyn Monroe (✝36), Grace Kelly (✝52) und Ronald Reagan. Mit Anfang 20 begann Jay bei einer prominenten Talentagentur MCA in Hollywood zu arbeiten. Kurz darauf konnte er Marlon davon überzeugen, ihn beruflich zu vertreten – die beiden entwickelten sich zu engen, lebenslangen Freunden. Nach einigen Jahren als Agent entschied er sich, lieber Filme produzieren zu wollen. Im Laufe seiner langen Karriere wirkte er an Filmklassikern wie "Blade Runner", "Thelma & Louise" und der Star Wars-Reihe mit.

Bis zu seinem Tod traf sich Jay mit seinen ehemaligen Kollegen aus der Filmbranche einmal die Woche im Restaurant Porta Via in Beverly Hills – die Tradition wahren die Hollywood-Legenden seit Jahrzehnten. "Jeden Freitag versammelt sich dort eine Gruppe zum Mittagessen. Sie sind vielleicht nicht die angesagtesten oder jüngsten Schauspieler der Stadt, aber sie gehören zu den erfahrensten und versiertesten, ganz zu schweigen von den lustigsten", schrieb Variety bereits 2007 über die hochkarätige Runde. Am vergangenen Freitag nahm Jay zum letzten Mal an dem Treffen teil.

ActionPress/CapitalPictures Marlon Brando (r.) in "Der Pate", 1972

Getty Images Jay Kanter, Filmproduzent

