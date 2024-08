Nach Beziehungs-Outing: Sebastian Klaus turtelt mit Jenny

Sebastian Klaus (36) und Jenny haben vor wenigen Tagen offiziell bestätigt, dass sie ein Paar sind. Nach wochenlangen Spekulationen seitens ihrer Fans machten die beiden ihre Beziehung endlich öffentlich und zeigen sich seitdem auch zusammen in den sozialen Medien. Auf Instagram teilt der Bachelor ein Foto von sich und Jenny, auf dem er liebevoll den Kopf seiner Herzdame küsst. Den Schnappschuss betitelt er mit den Worten: "Du und ich."

Doch damit nicht genug! Ein witziges Video mit seiner Jenny sorgt für Kommentare: Sebastian setzt sich darin extra eine Sonnenbrille auf, damit niemand sehen kann, wo er genau hinschaut. Im nächsten Moment starrt der 36-Jährige unmissverständlich auf den Po seiner Freundin. Das Video scheint bei ihren Fans für einige Lacher zu sorgen. "Dieser Humor", kommentiert eine Person.

Sebastian suchte in der diesjährigen Staffel Die Bachelors neben Dennis Gries nach der großen Liebe. Die richtige Frau für sich fand er in seiner Auserwählten Larissa Schulte wohl nicht – dafür jedoch in Jenny. Die Blondine ist Influencerin und teilt lustige Videos auf TikTok. Das Paar kannte sich schon vor der Datingshow, bei der Sebastian die Rosen verteilte.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny im August 2024

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Bekanntheiten

