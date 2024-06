Sebastian Klaus kannte Freundin bereits vor "Der Bachelor"

Sebastian Klaus (36) ist frisch verliebt! Wenige Monate nach dem Staffelfinale von Der Bachelor ist der Hamburger wieder in festen Händen. Bisher hat er seine Liebste noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt, nicht einmal ihr Name ist bekannt. Im Interview mit Promiflash bei der Bertelsmann Party verrät der TV-Star nun aber endlich ein kleines Detail zu seiner Freundin! "Ich kann sagen, dass wir uns tatsächlich schon vor der Bachelor-Reise kennengelernt haben, aber alles andere bleibt erst mal privat", gibt der Salesmanager preis. Ihre Beziehung wollen die zwei wohl erst mal für sich genießen – denn zu dem Event habe sie ihn auch nicht begleiten wollen: "Sie ist zu Hause, die möchte lieber nicht mit zu solchen Partys."

Dass es wieder eine neue Frau in seinem Leben gibt, deutete der 36-Jährige bereits im vergangenen Monat im Gespräch mit Promiflash an. Zu dem Zeitpunkt schienen die zwei aber noch nicht fest zusammen gewesen zu sein. "Ich würde sagen, dass es schon in Richtung 'ernster' geht. Ich finde es immer schwer zu entscheiden, ab welchem Zeitpunkt es sehr ernst ist. Aber ich würde schon sagen, dass es eher ernster ist", erklärte Sebastian.

Anfang dieses Jahres hatte der Geschäftsmann bei "Der Bachelor" nach der großen Liebe gesucht. Im großen Finale hatte er seine letzte Rose Larissa Katharina gegeben. Doch ein Paar war aus den beiden nicht geworden – obwohl Sebastian wohl noch versucht hatte, an ihrer Verbindung zu arbeiten. "Die Liebe ging natürlich nicht sofort abhanden. Ich kämpfe gerne und ich kämpfe auch lange, aber wenn ich merke, dass der andere kein hundertprozentiges Interesse daran hat, dann...", schilderte er in der Wiedersehensshow der Kuppelsendung.

Anzeige Anzeige

Instagram / _sebastianklaus_ Bachelor Sebastian

Anzeige Anzeige

RTL Larissa und Bachelor Sebastian halten Händchen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darauf, mehr über die Liebesgeschichte von Sebastian Klaus und seiner Freundin zu erfahren? Nein, sie sollten ihre Liebe auch erst mal im Privaten genießen. Ja, ich bin total gespannt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de