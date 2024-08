Ehrliches Interview: So ging es Maria nach René Wellers Tod

Vor fast einem Jahr starb René Weller (✝69) in den Armen seiner Frau Maria (71). Die Zeit nach seinem Tod war für die Witwe des Boxchampions alles andere als leicht, wie sie in einem Interview mit Bild verrät: "Mein Herz war gebrochen. Ich stürzte in eine schlimme Depression, habe mich vollkommen vernachlässigt, wog nur noch 48 Kilogramm." Trotzdem habe Maria weitergekämpft: "Ich habe vier Monate lang jeden Tag nur geweint. Mir war bewusst geworden, wie sehr ich René geliebt habe und dass ich ihn nie wieder umarmen kann. Es gab Tage, da wäre ich ihm gerne gefolgt. Aber ich hatte ihm versprochen, sein Lebenswerk weiterzuführen."

An Heiligabend habe sie ihren Tiefpunkt erreicht. Sie stand vor dem Spiegel und sei geschockt gewesen: "Ich habe mir gesagt: So kann es nicht weitergehen. So will auch René dich nicht sehen." In dieser Zeit habe sich Maria auf die Hilfe ihrer Freunde verlassen können: "Ich habe mich gezwungen, wieder auszugehen und Freunde zu treffen. Ich habe früh das Haus verlassen und kam erst spät zurück. Den langen Tag ohne ihn musste ich draußen verbringen. Zu Hause gab es zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Ich bin auch viel gewalkt. Wenn ich in den Himmel schaute, fühlte ich mich ihm nah." Die 71-Jährige könne zwar mittlerweile wieder lachen und ihr Leben genießen, aber: "Es wird nie mehr einen neuen Mann geben. Ich bleibe ihm immer treu."

Am 22. August starb die Boxlegende im Alter von 69 Jahren nach langer Krankheit. Bereits 2014 hatte er die Diagnose Demenz erhalten, sie aber erst Jahre später öffentlich gemacht. Seitdem hatte sich seine Frau hingebungsvoll um René gekümmert. "Ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zu Hause in Frieden von mir gegangen", schrieb Maria damals auf Instagram.

Maria und René Weller bei einem Boxkampf in Stuttgart

Instagram / rene_weller_maria Boxlegende René Weller in jungen Jahren

