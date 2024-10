Wollte René Weller sie "holen"? Witwe Maria hatte Hautkrebs

Die Witwe der Boxlegende René Weller (✝69), Maria Weller (72), musste einen neuen gesundheitlichen Schicksalsschlag verkraften: Vor einigen Tagen erhielt die 72-Jährige die Diagnose "weißer Hautkrebs". Von einem plastischen Chirurgen in Karlsruhe wurde das bösartige Basaliom glücklicherweise rechtzeitig entdeckt und erfolgreich operativ entfernt. Zunächst war die Diagnose natürlich ein Schock für Maria. "Mein erster Gedanke war: René will mich haben. Er wollte mich holen. Er hat Sehnsucht nach mir. Aber ich möchte noch nicht. Ich will leben", berichtet sie im Gespräch mit Bild.

Mit der frühen Diagnose durch Professor Jürgen Reus ist Maria noch mal glimpflich davongekommen. "Frau Weller hat zweimal Glück gehabt", erklärt der Mediziner im Gespräch mit dem Blatt und ergänzt: "Sie hat weißen, nicht schwarzen Hautkrebs und er wurde in einem sehr frühen Stadium entdeckt. Basaliome streuen nicht, sind aber bösartig. Unbehandelt zerstören sie jede Gewebestruktur und wachsen in Muskeln und Knochen hinein." Für Maria ist die Diagnose ein Zeichen aus dem Jenseits: "Ich glaube, dass er [René] da oben im Himmel nicht ohne mich sein will. Und der Krebs ein Versuch war, mich zu sich zu holen. Aber so sehr ich ihn liebe und vermisse: Ich möchte mein Leben hier noch genießen", betont sie und richtet noch einen wichtigen Appell an die Leser: "Ich bitte alle: Geht zur Vorsorge!"

Vor gut einem Jahr war der einstige Sportler in den Armen von Maria gestorben. Nach dem Tod ihres Ehemannes ging die Witwe durch ein tiefes Tal der Trauer. "Mein Herz war gebrochen. Ich stürzte in eine schlimme Depression, habe mich vollkommen vernachlässigt, wog nur noch 48 Kilogramm", verriet sie im August gegenüber Bild. Dennoch kämpfte sich Maria durch diese schwere Zeit: "Es gab Tage, da wäre ich ihm gerne gefolgt. Aber ich hatte ihm versprochen, sein Lebenswerk weiterzuführen."

Instagram / rene_weller_maria René und Maria Weller, September 2020

ActionPress Maria und René Weller 2016 in Köln

