Peter Althof denkt an letztes Treffen mit René Weller zurück

Sie waren enge Freunde! Am 21. August starb René Weller (✝69) nach langer Demenzkrankheit in den Armen seiner Frau Maria (71). Der Zustand des ehemaligen Boxers hatte sich in den Wochen vor seinem Tod radikal verschlechtert. In dieser Zeit hatte ihn auch sein Freund Peter Althof (68) besucht, der sich jetzt an das letzte Treffen erinnert: Peter wusste, dass er und René sich nicht wiedersehen werden.

"Dieses letzte Treffen hat mich sehr bewegt und ergriffen. Weil ich innerlich ahnte, dass es das letzte Mal ist, dass wir uns sehen", sagt der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat gegenüber Bild. "Als ich danach nach Hause gefahren bin, hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Ich bin heute froh, dass ich mich noch von René verabschieden konnte", erzählt er weiter. Zu diesem Zeitpunkt habe die Boxlegende schon kaum mehr jemanden erkannt – außer seinen Freund Peter. "Wir haben eine innere Verbindung nach über 40 Jahren Freundschaft. René und ich haben uns am Ende auch ohne Worte verstanden. Ich habe an seinen Augen gesehen, wie sehr er sich über meinen Besuch gefreut hat", erinnert er sich.

Ein Moment gedenkt Peter besonders: "Ich hielt seine Hand und sagte: 'Hey Macho Man!'. Da legte er mir noch einmal die Faust unters Kinn, wie er das früher auch schon immer gern im Spaß gemacht hatte. Dann liefen uns beiden die Tränen herunter." Besonders der Verfall seines guten Freundes habe Peter zu schaffen gemacht.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Peter Althof im Dschungelcamp

Anzeige

ActionPress Maria und René Weller 2016 in Köln

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Peter Althof, Dschungelcamp-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de