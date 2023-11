René Wellers Frau gedenkt ihm zum Geburts- und Hochzeitstag!

Für sie ist heute kein leichter Tag. Vor knapp zwei Jahren war René Weller (✝69) mit seiner Demenzdiagnose an die Öffentlichkeit gegangen. In dieser schweren Zeit stand ihm seine Geliebte Maria (71) bei und kümmerte sich hingebungsvoll um ihn. Ende August wurden dann traurige Nachrichten bekannt: Die Sportlegende ist an den Folgen der Erkrankung verstorben. Heute wäre sein 70. Geburtstag – und der zehnte Hochzeitstag mit seiner Frau. So emotional gratuliert Maria ihrem verstorbenen René.

Auf Instagram teilt die 70-Jährige nun ein paar rührende Worte zum Ehrentag ihres Mannes. "Heute vor 70 Jahren, am 21.11.1953, hast du das Licht der Welt erblickt. Ein kleiner Boxer wurde geboren", beginnt sie und fügt hinzu: "Heute vor zehn Jahren, am 21.11.2013 um 11.53 Uhr, haben wir uns die ewige Liebe und Treue geschworen – in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheide." Heute schaue sie zu ihm heraus und lächle ihm zu. Dabei postet Maria auch ein kurzes Video, welches frühere Erinnerungen von René einfängt.

Erst im September sprach die Witwe erstmals offen mit RTL über den Tod ihres Geliebten. "Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Mann hat mich gebrochen", gestand Maria. Dabei beschrieb die Blondine auch ihre Gefühlslage nach dem schweren Verlust: "Jetzt erst merke ich, wo die Stille ist, wo er wirklich gegangen ist, wie ich diesen Mann geliebt habe. Wie tief das ist. Meine ganze Seele schreit, mein Herz ist wie wund."

René Weller in jungen Jahren

Maria und René Weller

Maria und René Weller, September 2016

