Auf Creme ausgerutscht: Maria Weller hat sich Bein gebrochen

Maria Weller (72), die Witwe des verstorbenen Boxers René Weller (✝69), sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal allerdings unfreiwillig. Sie brach sich am Freitag, dem 6. Juni, das Bein, als sie sich vor einem Interview mit RTL für den Dreh fertig machte. Beim Eincremen mit Bodylotion im Badezimmer landete ein Klecks der Creme auf dem Boden, was Maria zum Verhängnis wurde: Sie rutschte aus und zog sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zu. Noch am selben Tag wurde sie in einer Klinik operiert, der geplante Dreh musste abgesagt werden.

Unter anderem wollte Maria mit dem Sender über einen Vorfall aus dem Jahr 2024 sprechen. Damals hatte sie in Pforzheim einen Mann aufgehalten, der öffentlich Nazi-Parolen rief und mit Gesten ein Maschinengewehr simulierte. Mit ihrem entschlossenen Eingreifen verhinderte die ehemalige Journalistin, dass der Mann in einen Bus stieg, und alarmierte die Polizei. Erst vor wenigen Tagen hatte Maria dazu in einem Gerichtsprozess ausgesagt.

Auf Instagram teilte Maria mit gewohnt trockenem Humor ihre Sicht auf den Unfall und nannte es "unfassbar blöd gelaufen". Sie ärgerte sich öffentlich über die "dumme" Situation, konnte jedoch gleichzeitig über sich selbst lachen und ihre Follower beruhigen, dass die OP ein Erfolg war. Seit dem Tod ihres Mannes im August 2023 hat Maria Weller mit schwierigen Zeiten zu kämpfen, zeigte aber stets Stärke und positive Ausstrahlung. Nach außen hin bleibt sie trotz der gesundheitlichen Hürden weiterhin mutig und humorvoll, was ihre Fans an ihr schätzen.

Instagram / rene_weller_maria Maria Weller, Juni 2025

Getty Images Maria und Rene Weller, März 2011

