"Hatte Schmerzen": So hart waren René Wellers letzte Wochen

René Wellers (✝69) Zeit vor seinem Tod war keine leichte. Vor rund zwei Jahren hatte Maria Weller (70) öffentlich gemacht, dass es ihrem Mann gesundheitlich nicht gut geht: Der ehemalige Boxer ist an Demenz erkrankt. Im Laufe der Zeit ging es dem Ex-Sportler immer schlechter. Am Dienstag gab es dann die traurige Nachricht: Er ist verstorben. Jetzt verrät Maria, wie schlecht es René vor seinem Tod wirklich ging.

"Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig. Er hat geschrien, er hatte Schmerzen", teilt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin in einem Statement gegenüber Bild mit. Bis zuletzt habe die Blondine ihren Ehemann in ihrer gemeinsamen Wohnung in Pforzheim gepflegt, wo der einstige Box-Star dann auch verstarb.

Immer wieder gab die 70-Jährige der Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen Updates zum Zustand ihres Gatten. Nur wenige Tage vor seinem Tod rief Maria ihre Freunde dazu auf, René ein letztes Mal anzurufen. "Damit er ihre Stimme hört und in Frieden dann gehen kann", erklärte sie Bild.

ActionPress / Gulotta ,Francesco René und Maria Weller beim deutschen Sportpresseball, 2014

Instagram / rene_weller_maria René und Maria Weller, November 2022

ActionPress / Friedrich , Jürgen René und Maria Weller beim Dirndlflug-World Cup in Nürnberg

