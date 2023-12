Maria Weller erhält Zeichen von ihrem verstorbenen Mann René

René Weller (✝69) wacht immer über seine Ehefrau Maria (71)! Im August ist der Boxchampion nach langer schwerer Krankheit gestorben. Er hatte jahrelang gegen seine Demenzerkrankung angekämpft. Sein Tod löste eine Welle der Bestürzung aus, besonders trauert aber natürlich seine Witwe öffentlich um den Sportler. In ihrem Alltag bleibt ihr Mann allgegenwärtig: Maria empfängt immer wieder Signale aus dem Jenseits von René!

"Er gibt mir ständig Zeichen. [...] Immer mal wieder, er gibt mir nicht viel, aber so wie er war… so komische und auch trotzige Zeichen", verrät sie gegenüber RTL. So sei zum Beispiel Marias Handy beim Telefonieren plötzlich mit einem lauten Knall kaputtgegangen – René habe das Telefonieren immer gehasst. Außerdem sei ein Bild von ihm aus dem Schrank gefallen, als sie über sein Ableben geschimpft habe. "Ich mache mich fertig oben im Bad und denke: ‘Was ist denn das?’ Wir haben so Strahler an der Decke und auf einmal fing die an zu flackern. Und da war eine Fliege, ich weiß gar nicht, wo die herkam", führt die 70-Jährige weiter aus.

Doch das ist noch nicht alles! René habe sich immer einen Nachwuchsboxer gewünscht, der fähig sei, in seine Fußstapfen zu treten. An seinem Sarg sei Maria dann zufällig dem talentierten Junioren-Boxweltmeister Luca Cinqueoncie und seinen Vater begegnet: "Dann stand Luca am Sarg und legte seine Hand auf ihn und da wusste ich: 'Hey René, hast du ihn gerufen? Da ist er!'

