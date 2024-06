Brief an René (†69): Ein Fauxpas trifft Maria Weller tief!

Ein Stich ins Herz! Vergangenes Jahr musste Maria Weller (71) einen schweren Verlust verkraften: Ihr Ehemann René Weller verstarb im Alter von 69 Jahren. Der ehemalige Boxchampion war an Demenz erkrankt – seine Frau pflegte ihn bis zu seinem Tod. Maria, die sich mitten im Trauerprozess befindet, wurde nun durch einen Brief erneut schmerzlich an den Verlust ihres Liebsten erinnert. Wie Bild berichtet, verschickte die Krankenkasse des Verstorbenen einen Brief an seine Hinterbliebenen – und obwohl man von dem Tod des Sportlers wusste, lautete die Anrede wie folgt: "Guten Tag, Herr Weller." Ein Fehler, der Maria sehr nahegeht.

Die gelernte Friseurin meldete sich bei der Krankenkasse, um auf den unsensiblen Fauxpas aufmerksam zu machen – doch dort stieß sie auf taube Ohren. "Ich habe mich zunächst telefonisch beschwert, bekam aber keine Antwort. Dann wurde ein Mitarbeiter frech und maßregelte mich. Man könne nicht alle Schreiben kontrollieren", berichtet Maria gegenüber dem Magazin. Laut eigener Aussage entschuldigte sich die Versicherung mittlerweile aber mehrfach: "Wir bedauern sehr, dass uns in der Anrede dieses Briefs ein Fehler unterlaufen ist und Herr Weller direkt angesprochen wurde. Wir verstehen, dass dieser Fehler für Frau Weller sehr schmerzhaft war", betont eine Sprecherin. In Zukunft wolle man strenger auf Fehler achten und die Angestellten verstärkt sensibilisieren.

Trotz seines Todes wacht René noch immer über seine Ehefrau – davon ist die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin überzeugt. "Er gibt mir ständig Zeichen. [...] Immer mal wieder, er gibt mir nicht viel, aber so, wie er war… So komische und auch trotzige Zeichen", verriet Maria vor einigen Monaten gegenüber RTL. So sei beispielsweise ein Foto von ihm aus dem Schrank gefallen, als sie über seinen Tod geschimpft hatte.

Instagram / rene_weller_maria Maria Weller, Ehefrau von René Weller

ActionPress / Friedrich , Jürgen René und Maria Weller beim Dirndlflug-World Cup in Nürnberg

