Antonia Hemmer steckte vor Jahren in einer schlimmen Krise

Antonia Hemmer (24) gewährt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Für gewöhnlich zeigt sich die Frohnatur dabei gut gelaunt und glücklich. Doch wie die Influencerin nun gesteht, war das nicht immer so. Auf Instagram teilt sie eine Aufnahme ihres Dekolletés, auf dem zwei Elektroden befestigt sind. Dazu schreibt sie: "Ich war zu diesem Zeitpunkt gerade 17 Jahre alt und vermutlich in einer der schlimmsten Situationen gefangen. Wenn ich heute daran denke, kriege ich wirklich Gänsehaut, weil ich der festen Überzeugung war, dass die kleine Toni von niemandem gemocht wird und kein schönes Leben verdient hat."



