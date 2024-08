Antonia Hemmer blickt auf "schlimmste" Lebensphase zurück

Antonia Hemmer (24) scheint es in ihrem Leben nicht immer leicht gehabt zu haben. Das geht aus einer aktuellen Story auf Instagram hervor, in welcher die Make Love, Fake Love-Bekanntheit eine Erinnerung an eine dunkle Zeit teilt. In einem Rückblick hat Antonia ein Schwarz-Weiß-Foto entdeckt, das sie vor sieben Jahren zeigt. Darauf ist ihr Dekolleté zu sehen, auf dem zwei Elektroden befestigt sind. "Ich war zu diesem Zeitpunkt gerade 17 Jahre alt und vermutlich in einer der schlimmsten Situationen gefangen", erinnert sich die Blondine und fügt hinzu: "Wenn ich heute daran zurückdenke, kriege ich wirklich Gänsehaut, weil ich der festen Überzeugung war, dass die kleine Toni von niemandem gemocht wird und kein schönes Leben verdient hat."

Worum genau es sich bei ihren damaligen Problemen gehandelt hat, gibt die 24-Jährige nicht preis. Antonia berichtet weiter, dass sie heute einer der "glücklichsten und ausgeglichensten" Menschen sei. "Ich bin mental und körperlich topfit, habe eine unfassbar tolle Familie und Freunde, die hinter mir stehen und wirklich ein wunderschönes Leben, für das ich Gott jeden Tag dankbar bin", betont die gelernte Kosmetikerin. Am Ende ihres Statements appelliert sie an ihre Follower: Es sei egal, wie ausweglos eine Situation auch erscheinen mag. Mit genügend Durchhaltevermögen könne man alles meistern.

2020 erlangte Antonia durch ihre Teilnahme an Bauer sucht Frau größere Bekanntheit. Nach ihrer Trennung von Bauer Patrick Romer (28) im Jahr 2022 versuchte sie bei der diesjährigen "Make Love, Fake Love"-Staffel erneut, ihre große Liebe zu finden. Obwohl sie und Gewinner Xander die Sendung gemeinsam verlassen haben, wurde aus den beiden kein Paar. Wie sie gegenüber Promiflash klarstellte, denkt Antonia dennoch gerne an ihre Zeit bei dem Format zurück: "Es war einfach eine tolle Zeit – zwar eine kurze Zeit, aber es war so intensiv. Das war wirklich die Zeit meines Lebens!"

Antonia Hemmer, Realitystar

Antonia und "Make Love, Fake Love"-Xander

