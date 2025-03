Schienen: Antonia Hemmer klagt über heftige Zahnschmerzen

Eigentlich zeigt sich Antonia Hemmer (24) in den sozialen Medien immer als echte Frohnatur. Doch aktuell leidet die Influencerin unter akuten Schmerzen. "Die Nacht war der reinste Horror. Ich hatte solche Zahnschmerzen", schreibt sie zu einem Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin ihr Gesicht vor Schmerz verzieht und dabei zwei durchsichtige Zahnschienen in der Hand hält.

Offenbar trägt Antonia ihre Zahnschienen aus ästhetischen Gründen. Die Ex von Patrick Romer (29) erklärt nämlich: "Ich hatte diese Spangen ehrlich gesagt nicht mehr so schmerzhaft in Erinnerung, aber gerade die ersten Tage, beziehungsweise die erste Spange, ist die schmerzhafteste, da sich alles lockert, damit die Zähne sich in nächster Zeit verschieben können." Aktuell sei "aber gefühlt alles wund in meinem Mund."

Zuletzt machte Antonia Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben. Nachdem die 24-Jährige als Single-Lady in der zweiten Staffel Make Love, Fake Love nicht dauerhaft ihr passendes Gegenstück fand, versucht sie es jetzt bei "Promi First Dates". Antonias Mr. Right soll dabei einiges mitbringen. "Der richtige Mann für mich muss auf jeden Fall Feuer haben", betont die Blondine im Einzelinterview. Außerdem sollte er eine Leidenschaft oder ein Hobby haben, für das er brennt und bereit dafür sein, mit Antonia Pferde zu stehlen.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Februar 2025

