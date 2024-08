Findet Simon Gosejohanns Familie "Comedystreet" unangenehm?

Simon Gosejohanns (48) Prank-Show geht in die nächste Runde. Ab dem 7. August können treue Fans des Komikers ganze 20 Folgen des Revivals von "Comedystreet" auf Joyn streamen. Promiflash hat nachgefragt: Was hält denn eigentlich Simons Familie von seiner neuen-alten TV-Show? "Also das Format als solches finden die alle top, sogar meine Eltern", stellt der Vater eines Sohnes klar. Bei seinem Bruder und seiner Freundin spalten sich die Meinungen allerdings je nach Clip. "Thilo und Melanie haben ihre persönlichen Geschmäcker. Wir haben uns gestern alle in Köln gesehen und dann habe ich schon nach wenigen Minuten gemerkt, der eine Clip punktet ein bisschen mehr als der andere. Es gibt da nie so den hundertprozentigen Konsens", verrät Simon.

Dass manche Clips mal mehr und mal weniger gut bei Simons Familienmitgliedern ankommen, findet der 48-Jährige allerdings überhaupt nicht schlimm. "Das ist mir auch total Wurst. Das ist ja das Schöne, dass es ein Clipformat ist. Man kann es nicht jedem recht machen, aber bei 'Comedystreet' weiß man, egal, der nächste Clip wird kommen und vielleicht hat der eine bessere Chance bei dir", erklärt er im Interview mit Promiflash.

Simon lüftet gegenüber Promiflash sogar noch ein Geheimnis! Vielen schwirrt wahrscheinlich noch das Bild des Blondschopfs in hautenger Radlerhose im Kopf herum. Einige Fans würden sich mit Sicherheit freuen, wenn auch diese Figur ihr Comeback feiern würde – und tatsächlich wird es so kommen! "Er kommt zurück und bringt sogar seinen Vater mit. Es ist auch hier familiärer geworden, Vater und Sohn in Radlerhose", witzelte Simon herum.

Getty Images Simon Gosejohann beim Comedy Award 2019

Getty Images Simon Gosejohann, Comedian

