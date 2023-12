Schreckmoment: Notarzt holt Simon Gosejohann vom Spielplatz

Simon Gosejohann (47) hatte einen Unfall auf dem Spielplatz. 2019 wurde der Komiker erstmals Vater. Seinen Spross hält er aus der Öffentlichkeit heraus, aber in seiner Vaterrolle scheint er aufzugehen. Mittlerweile plaudert er in seinem Podcast "How to Dad" sogar mit Kindern darüber, was einen coolen Vater ausmacht. Doch bei einem Ausflug auf den Spielplatz scheint er nun etwas zu viel Körpereinsatz gezeigt zu haben: Simon bricht sich beim Spielen das Schienbein.

Auf Instagram teilt der Entertainer ein Foto von sich selbst, in Decken gewickelt, auf der Trage des Notarztes. "Sehen Sie hier einen der drei heiligen Könige auf seiner Sänfte Richtung Krippe. Mit Gold, Weihrauch und Fentanyl", scherzt er in der Beschreibung und ergänzt: "Spielplatz, Schienbeinbruch, OP war gut, danke ans Team und die Familie." Was genau vorgefallen ist, verrät Simon nicht, aber er scheint sich bereits zu erholen.

Im TV war es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger um Simon geworden. Zuletzt nahm er im Sommer 2023 an der Show "Die Unschlagbaren" teil. Zusammen mit prominenten Kollegen wie Joachim Llambi (59) trat er gegen eine Gruppe Herausforderer an. Darin musste er unter anderem unappetitliche Snacks wie einen Kuhfuß während einer Achterbahnfahrt mit dem Tower of Terror verdrücken. Die krasse Challenge wurde aber aus Sicherheitsgründen von einer Ärztin abgebrochen.

Instagram / simon_gosejohann_ Simon Gosejohann, Komiker

Getty Images Simon Gosejohann bei den 22. Comedy Awards in Köln 2018

ProSieben Simon Gosejohann, TV-Star

