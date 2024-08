Simon Gosejohann gibt erstmals Einblicke in sein Liebesleben

Simon Gosejohann (48) gibt sich so privat wie noch nie. In einem exklusiven Interview mit Promiflash plaudert der Comedian jetzt ein paar Details aus seinem Leben aus – und verrät erstmals, wie lange er schon mit seiner Freundin Melanie zusammen ist, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. "Ach, wenn wir es wüssten, das war so ein bisschen schwammig", gesteht er und fügt hinzu: "Sechs Jahre bestimmt oder eher sieben, glaube ich."

Er offenbart zudem, dass die beiden nicht verheiraten seien – aber haben sie eventuell Pläne, den nächsten Schritt zu wagen? "Irgendwie ist das für uns kein Thema", betont Simon. Auch ein Geschwisterchen für ihren Sohn kann sich das Paar derzeit nicht vorstellen. Dafür konzentrieren sie sich auf etwas anderes: ihre Arbeit an der Prank-Show "Comedystreet". "Jetzt ist sogar noch meine Freundin mit dabei, die die Kostüme macht und mich diesbezüglich unterstützt", erklärt der 48-Jährige im Gespräch mit Promiflash.

Details seines Liebeslebens sind aber nicht das Einzige, das Simon preisgibt. Er erzählt außerdem, wie seine Familie zu der neuen-alten TV-Show steht: "Also das Format als solches finden die alle top, sogar meine Eltern." Bei seinen Geschwistern teile sich jedoch die Meinung. "Thilo und Melanie haben ihre persönlichen Geschmäcker. Wir haben uns gestern alle in Köln gesehen und dann habe ich schon nach wenigen Minuten gemerkt, der eine Clip punktet ein bisschen mehr als der andere", berichtet er gegenüber Promiflash.

Getty Images Simon Gosejohann beim Comedy Award 2019

ActionPress Simon Gosejohann beim Produzentenfest in Berlin

