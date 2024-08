Darum wurde Simon Gosejohanns Show "Comedystreet" abgesetzt

Von 2002 bis 2013 zauberte Simon Gosejohann (48) mit seiner Show "Comedystreet" Menschen ein Lachen ins Gesicht. Seit dem 7. August gibt es nun eine Neuauflage der beliebten Sendung. In 20 Folgen können treue Fans das Revival auf Joyn streamen. Im Interview mit Promiflash verrät der Komiker nun, warum das Format damals abgesetzt wurde. "Ja, vielleicht hatte man das Gefühl, jeder Witz wurde gemacht und das kann ja auch so gewesen sein", mutmaßt Simon und fügt hinzu: "Wir haben sieben Staffeln gemacht und [...] damals gemeinsam mit dem Sender überlegt, ob wir ein neues Format zusammen machen. Dann gab es irgendwie so eine Zeit, wo wahnsinnig viel Programm eingespart wurde."

Die Zuschauer können sich auf die neue Staffel freuen, denn laut Simon sei diese die "direkte Fortsetzung" der alten Folgen. Der Moderator freue sich ganz besonders auf den Cast, der auch einige altbekannte Gesichter beinhaltet: "Mein Kollege Jens Holzgreve und ich haben 'Comedystreet' seit Tag eins zusammen gemacht, mein Bruder Thilo kam über die Kamera dazu und macht mittlerweile auch Realisation." Auch seine Freundin Melanie sei mit von der Partie. Sie sei unter anderem für die Kostüme verantwortlich und unterstütze Simon sowohl beruflich als auch privat, wo es nur geht.

Neben Simons langjährigen Kollegen bekommt das Publikum im Revival auch zwei neue Gesichter zu sehen: Sandra Sprünken und Marco Gianni. Der Schauspieler plauderte gegenüber Promiflash aus, dass er sich besonders über die weibliche Unterstützung freue: "Ich bin natürlich total froh, dass endlich mal eine Frau 'Comedystreet' macht. Das war wirklich allerhöchste Zeit." Sandra hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Komikerin, Podcasterin und Moderatorin gemacht. Simon bewundere vor allem die "Vehemenz" und "Power", die die 39-Jährige mitbringt. Auch Marco ist kein Unbekannter: Etwa 2 Millionen Fans folgen dem Komiker auf seinen Social-Media-Profilen. "Wer ihn noch nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen", schwärmte Simon von dem 25-Jährigen.

ActionPress Simon Gosejohann beim Joyn Launch Event

Instagram / spruenky Komikerin Sandra Sprünken im April 2022

