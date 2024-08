Wie steht es um TV-Comeback für Simon Gosejohann und Elton?

Simon Gosejohann (48), bekannt aus Fernsehshows wie "Comedystreet", spricht über die Zeit mit seinem alten TV-Buddy Elton (53) und schwelgt in Erinnerungen. Vor rund 20 Jahren feierten die beiden beachtliche Erfolge im Fernsehen und begeisterten das Publikum mit humorvollen Wettkämpfen – damit gelten sie auch als Vorreiter des Duos Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40). Simon plaudert im Bild-Interview nun ganz schön aus dem Nähkästchen: "Elton ist ein Typ, der überhaupt nicht verlieren kann – und wenn er mal verloren hat, hat er sich immer dafür geschämt. Das hat ihm zu schaffen gemacht." Der Komiker selbst sei nie so versessen auf das Gewinnen gewesen. Ein TV-Comeback der beiden sei derzeit nicht geplant.

In dem Gespräch verrät Simon zudem, dass der Kontakt zu Stefan Raabs (57) ehemaligem Sidekick zwar bestehen bleibt, jedoch beruflich weiterhin getrennte Wege gegangen werden. Auf die Frage, wie es denn heute um ihre Freundschaft bestellt sei, erklärt er: "Ich sage immer: Elton und ich sind wie ein altes Ehepaar. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir eine Charity-Aktion zusammen gemacht, das hat großen Spaß gemacht. Wenn wir uns mal sehen, dann funkt es auch sofort wieder. Und ich schaue auch seine Shows, zuletzt bei RTL, immer gern. Dann schickt man sich auch mal einen Smiley."

Die alten Weggefährten verbindet eine lange Geschichte im deutschen Fernsehen. "Comedystreet" war Ende der 90er und Anfang der 2000er ein echtes Highlight der deutschen Comedy-Szene. Simon und Elton trafen sich ursprünglich bei ProSieben, wo sie die Zuschauer mit ihren Streichen und witzigen Einlagen begeisterten. Obwohl Simon sich nun auf seine eigenen Projekte fokussiert, bleibt die Freundschaft der beiden bestehen, auch wenn sie derzeit keine gemeinsamen Auftritte haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Gosejohann bei den 22. Comedy Awards in Köln 2018

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Elton, deutscher TV-Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch freuen, die beiden wieder zusammen in einem Format zu sehen? Ja, total! Nein, ich bin kein Fan der beiden... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de