"Comedystreet"-Comeback: Simon bringt Radlerhosenmann zurück

Simon Gosejohann (48) gibt Einblicke in das heiß erwartete Revival von "Comedystreet", das schon ab heute auf Joyn zu sehen ist. Der Comedian verrät, dass der berühmt-berüchtigte Radlerhosenmann zurückkehrt: "Er kommt zurück und bringt sogar seinen Vater mit. Es ist auch hier familiärer geworden, Vater und Sohn in Radlerhose", lacht er im Promiflash-Interview. Ihm sei die Anzüglichkeit des Sketches bewusst, trotzdem wollen er und die Produktion ihn wieder aufleben lassen, jedoch etwas angepasst. "Da muss man natürlich schon ein bisschen gucken, da darf man jetzt nicht allzu sehr auf die Hupe drücken. Der Gag ist vielleicht eher so ab zwölf oder ab 16 Jahren", führt er aus. Auf Social Media wird der Radlerhosenmann tatsächlich sogar verbannt!

Dabei muss Simon den Charakter, den er ab jetzt wieder einnimmt, etwas in Schutz nehmen. "Der Radlerhosenmann hatte nie so wirklich diese sexuelle Motivation, weil dann wäre die Figur auch überladen gewesen. Der war einfach so ein Hingucker. Was er privat macht, weiß man nicht und so haben wir es auch beibehalten", scherzt der 48-Jährige im weiteren Gespräch. In der Fußgängerzone, in der der Gag gedreht wird, würde dann schon darauf geachtet werden, dass nur ältere Personen anwesend sind. Mittlerweile müsse man auch mehr auf die Botschaft hinter den Witzen achten. Themen wie Sexismus und Bodyshaming werden heutzutage sorgfältiger betrachtet und bewusst vermieden, da sie schlicht nicht mehr als lustig empfunden werden können: "In meinem Beruf ist es so, dass man natürlich viel mehr Dinge hinterfragt: Was ist jetzt eigentlich so die Haltung hinter dem Gag?"

Seinen Beruf nutzt der Komiker, um die Absurditäten und schrägen Verhaltensweisen des täglichen Lebens aufs Korn zu nehmen. "Es gibt so viele Absurditäten, so viele Schrägheiten, so viele dumme Verhaltensweisen, über die man sich lustig machen kann", betont Simon. Mit viel ungenutztem Material von "Comedystreet" plant der TV-Star, auch weiterhin frische und originelle Inhalte zu liefern. Die Rückkehr der Comedy-Show verspricht also, sowohl alte Fans zu erfreuen als auch neue Zuschauer zu gewinnen.

Simon Gosejohann bei den 22. Comedy Awards in Köln 2018

Simon Gosejohann, Komiker

