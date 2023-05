"Die Unschlagbaren": Wie haben die Promis abgeschnitten?

Wer ist dem Sieg ein Stück näher? Bei "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?" treten Promis gegen andere Kandidaten an. In einer vergangenen Folge stellte sich bereits Oliver Pocher (45) einer unglaublichen Herausforderung: Der Entertainer wurde bei einer Challenge in Brand gesetzt. Sein Gegner verlor mehrere Matches – Olli ging als Sieger hervor und holte Punkte für sein Team. Auch in der aktuellen Folgen stellen sich einige Promis heftigen Aufgaben.

Joachim Llambi (58) muss in einem ausgehöhlten Kürbis einen See durchqueren – und geht kläglich unter. Max Mutzke (41) muss sich in Schweden ins Eishockeytor stellen und fünf Schüsse eines Profis halten – am Ende ist sein Herausforderer allerdings einen Zacken besser. Danach stand es 2:0 für die Herausforderer. Am Ende steigt Simon Gosejohann (47) in den Tower of Terror – die Achterbahn mit der höchst wirkenden G-Kraft. Zwischendurch müssen er und sein Kontrahent immer wieder mehr oder weniger schmackhafte Snacks zu sich nehmen. In der ersten Runde isst der Komiker einen Kuhfuß. Nach fünf Fahrten untersagt den beiden dann allerdings die Ärztin das Weitermachen und es kommt zu einem Unentschieden. Nächste Woche läuft dann das große Finale.

Bei den Zuschauern fällt das Format allerdings eher durch. "Kommt mir irgendwie vor wie die langweilige Nachmache von 'Joko gegen Klaas'", stellt ein Twitter-User ernüchternd fest. "Okay, die Sendung ist nichts für mich" und "Puh, ist das langatmig produziert und daher leider eher einschläfernd als unterhaltsam" teilen zwei andere ihre Meinung.

