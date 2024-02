"Das große Promibacken": Dieser Kandidat fliegt als Zweites!

Welcher Promibäcker muss die Show als Zweites verlassen? An Valentinstag startete die neue Staffel von Das große Promibacken. In der ersten Folge traten acht Prominente in schwierigen Back-Challenges gegeneinander an. Für Panagiota Petridou (44) war die Back-Show jedoch nur ein kurzes Abenteuer. Die Fernsehmoderatorin musste den kulinarischen Wettkampf als erste Kandidatin verlassen. Jetzt steht fest, wer als Nächstes gehen muss.

In der zweiten Folge kann Simon Gosejohann (48) die Fach-Jury leider nicht überzeugen. Mit 31,5 Punkten belegt er den letzten Platz und muss so die Sendung verlassen. "So ist es", reagiert der Schauspieler gefasst. Als Grund für das schnelle Ende nennen Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümb vor allem seine Leistung in der technischen Prüfung. In dieser reichte es für den Moderator nur für 2,5 Punkte. "Das Einzige, was du eingehalten hast, waren die Maße. Alles andere ist schief gegangen", bewertet ihn der Konditor-Fachmann.

Für den Kandidaten Mathias Mester (37) läuft es in Woche zwei hingegen wie geschmiert. Mit 49 Punkten backt er sich an die Spitze. Von den Juroren wird der Leichtathlet deshalb mit der roten Schürze ausgezeichnet. "Wahnsinn! Ich bin total überrascht, damit hätte ich absolut nicht gerechnet", freut sich der mehrfache Weltmeister.

Simon Gosejohann für "Das große Promibacken" 2024

Bettina Schliephake-Burchardt, Enie van de Meiklokjes und Christian Hümbs

"Let's Dance"-Star Mathias Mester

