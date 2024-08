Simon Gosejohann schwärmt von Co-Stars in "Comedystreet"

Nach zehn Jahren Pause ist das Kultformat "Comedystreet" rund um Simon Gosejohann (48) zurück – die ersten Folgen der insgesamt 20 laufen bereits ab dem 7. August auf der Streamingplattform Joyn. Das Revival muss der Schauspieler aber nicht alleine meistern: Unterstützt wird er von zwei neuen Gesichtern – Sandra Sprünken und Marco Gianni. Im Interview mit Promiflash erzählt Simon, wie zufrieden er mit seinen neuen Co-Stars ist. "Das sind zwei ganz fantastische Kollegen", beteuert er und fügt hinzu: "Ich bin natürlich total froh, dass endlich mal eine Frau 'Comedystreet' macht. Das war wirklich allerhöchste Zeit."

Der 48-Jährige bewundere die "Vehemenz" und "Power", die Sandra an den Tag lege. "Ganz fantastisch ist das", kommt er ins Schwärmen. Die 39-Jährige ist bereits als Komikerin, Podcasterin und Moderatorin bekannt. Nicht weniger begeistert scheint der Blondschopf Marco zu sein. "Wer ihn noch nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen", spricht Simon in den höchsten Tönen von dem 25-Jährigen. Beide Comedians haben sich bereits sowohl über die sozialen Medien als auch über die Show "Night Wash" einen Namen in der deutschen Stand-up-Szene gemacht.

Trotz des neuen Teams bleibt das Konzept der Sendung unverändert – wie gewohnt werden Simon, Sandra und Marco nichts ahnende Passanten hereinlegen – das Ganze wird von versteckten Kameras gefilmt. Auch ein altbekannter Charakter wird wieder mit von der Partie sein: Wie Simon gegenüber Promiflash bestätigte, können sich "Comedystreet"-Fans auch wieder auf den Radlerhosenmann freuen! "Er kommt zurück und bringt sogar seinen Vater mit", bestätigt der Comedy-Star.

Instagram / spruenky Komikerin Sandra Sprünken im April 2022

Instagram / marcogianni Social-Media-Star Marco Gianni im Oktober 2023

