Joelina vs. Sandra: Zu wem halten "Reality Queens"-Fans?

Beim Wiedersehen von "Reality Queens" eskalierte es zwischen Sandra Sicora (32) und Joelina Karabas (24). Die einstige Temptation Island-Kandidatin musste sich von ihrer Mitstreiterin heftige Beleidigungen anhören. Doch was halten die Zuschauer von Joelinas Wutausbruch? In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 08. August, 23:00 Uhr] wird deutlich: Sie finden ihr Verhalten total daneben! Von 651 Teilnehmern sind ganze 590 Leser auf Sandras Seite. Somit können 90,6 Prozent der Promiflash-User Joelinas Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen. Nur 61 Teilnehmer und somit rund 9 Prozent halten zu der 24-Jährigen.

Auch auf Facebook wird mehr als deutlich, dass die User hinter Sandra stehen. Unter dem Beitrag von Promiflash häufen sich Kommentare wie "Das war wirklich respektlos von Joelina" oder "Sandra hat es jedem gezeigt und hat das Spiel verstanden! Supertolle Frau und so natürlich. Mach weiter so, meine Liebe". Auch auf Instagram sind sich die Nutzer einig. Einige Zuschauer fordern sogar eine Entschuldigung von der Tochter von Daniela Büchner (46): "Das hatte nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Von Joelina darf da auch gerne mal eine Entschuldigung folgen!"

Das Urteil der "Reality Queens"-Fans könnte wohl nicht eindeutiger sein. Doch was sagt Joelina zu ihrem Verhalten? Promiflash hat bei der Flugbegleiterin nachgefragt. Wie kam es dazu, dass die 24-Jährige so sauer auf Sandra war? "Sandra hat meiner Meinung nach eine Art, die ich einfach nicht leiden kann. Ich habe genau diese Art bei 'Reality Queens' kennengelernt und sie spielt immer das Opfer. Da bin ich kurz ausgerastet und hab das von mir gegeben, was in dem Moment einfach raus musste", rechtfertigt sie sich.

RTL Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Joelina Karabas, Reality-TV-Darstellerin

