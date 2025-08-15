Sandra pfeift auf Entschuldigungen nach "#CoupleChallenge"

Für Sandra Sicora (33) war der Dreh der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge eine echte Herausforderung. Mehrere Streitigkeiten sorgten für eine höchst unangenehme Atmosphäre. Während der Ausstrahlung der Folgen versuchten einige Teilnehmer, sich bei der Ex-Freundin von Tommy Pedroni (30) zu entschuldigen, doch darauf legte sie keinen Wert. "Ich habe die Entschuldigung nicht angenommen. Ich bin an sich kein nachtragender Mensch, aber du kannst nicht ein halbes Jahr nach dem Dreh ankommen, nur weil die Ausstrahlung gerade sche*ße für dich läuft, und dann sagen: 'Oh, sorry, tut mir voll leid'", machte die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview auf dem Bild-Renntag deutlich.

Der einstigen Reisepromoterin ist klar, warum manche ihrer Mitstreiter auf sie zugekommen sind: "Ich glaube, die wollten damit jetzt wieder ihr Image aufpolieren, weil sie sehr viel Hate abbekommen haben." Aufrichtige Worte habe sie nicht wahrgenommen. "Wenn es eine ehrliche Entschuldigung gewesen wäre, dann wäre sie kurz nach dem Dreh gekommen und nicht erst bei Tobi und mir ein halbes Jahr später, wenn die Ausstrahlung ist", erklärt die Influencerin.

Genaue Namen nannte Sandra in ihrem Interview nicht. Doch im Frühjahr berichtete sie auf TikTok, dass sie eine schriftliche Entschuldigung von Julian Stoeckel (38) und seinem Partner Marcell Damaschke erhalten habe. "Vor ungefähr einer Woche kam eine Nachricht von Marcells Profil. Im Namen von ihm und auch von Julian haben sie um Entschuldigung gebeten", erklärte sie ihren Followern damals. Die beiden Männer hatten sich während der Show gemeinsam mit Dilara Kruse und ihrer Teamkollegin Roaya Soraya besonders kritisch gegenüber Sandra gezeigt.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

RTLZWEI Tobias Wegener und Sandra Sicora bei "#CoupleChallenge" 2025

ActionPress/AEDT Julian Steockel und Marcell Damaschke, Januar 2025