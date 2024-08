Log der BTS-Sänger Suga etwa wegen seines Alkoholkonsums?

Vor wenigen Tagen wurde der BTS-Star Suga (31) wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer eines elektrischen Rollers von der Polizei festgenommen. Der Sänger gab gegenüber der Polizei an, eine geringe Menge Alkohol getrunken zu haben – doch wie Allkpop jetzt berichtet, hat Suga vermutlich gelogen: In einem Statement der zuständigen Polizei geht hervor, dass der Blutalkoholspiegel des Musikers mehr als siebenmal höher als die gesetzliche Höchstgrenze – 0,08 Prozent – gewesen war. Suga hatte zuvor behauptet, nur ein Glas Bier getrunken zu haben, doch angesichts der hohen Menge Alkohol in seinem Blut erscheint dies unwahrscheinlich.

Laut dem südkoreanischen Straßenverkehrsgesetz könnte jeder, der mit einem Blutalkoholwert von 0,08 % oder höher fährt, mit einer Geldstrafe von umgerechnet 6.660 Euro oder einer Gefängnisstrafe von ein bis zwei Jahren rechnen. Der Blutalkoholspiegel des 31-Jährigen lag bei 0,227 Prozent. Die Polizei hat bisher noch nicht entschieden, ob Suga seinen Führerschein verlieren wird. Sollte dies der Fall sein, könnte der "Dynamite"-Interpret für ein Jahr keinen neuen beantragen.

Suga selbst äußerte sich bereits zu dem Vorfall. "Nachdem ich bei einem Abendessen getrunken hatte, machte ich den Fehler, mit einem Elektroroller nach Hause zu fahren. Mir war nicht klar, dass das Fahren eines Elektrorollers unter Alkoholeinfluss gegen die Verkehrsregeln verstößt", erklärte er auf der Fan-Plattform Weverse. Auswirkungen auf seine Dienstzeit beim Militär hat Sugas Gesetzesverstoß aber nicht, da dieser außerhalb seiner Arbeitszeiten stattfand. "Disziplinarmaßnahmen werden nur bei arbeitsbezogenen Verstößen während der offiziellen Dienstzeit ergriffen. Vorfälle außerhalb der Dienstzeit unterliegen dem allgemeinen Strafrecht", erklärte die Regierungsbehörde bereits in einem Statement.

Suga, BTS-Star

BTS-Stars V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin and J-Hope, April 2022

