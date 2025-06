Suga fehlt noch: Dann schließt letzter BTS-Star Militär ab

BTS-Fans aufgepasst: In wenigen Tagen beendet mit Suga (32) auch das letzte Mitglied der berühmten K-Pop-Boyband seinen Militärdienst. Offiziell ist der Rapper aber eigentlich bereits fertig. Laut News1 hat er am 18. Juni seinen letzten Tag des öffentlichen Dienstes absolviert. Entlassen wird er aber erst am Samstag, dem 21. Juni. Suga muss aufgrund eines genehmigten Urlaubs nicht mehr zur Arbeit erscheinen und kann sich also noch etwas ausruhen. Der Sänger hatte seinen alternativen militärischen Dienst im September 2023 begonnen und absolvierte während dieser Zeit auch eine Phase der Grundausbildung.

Bereits vor rund zwei Wochen waren RM (30) und V (29) entlassen worden – ihren Ausbildungsabschluss feierten sie mit einer coolen Showeinlage am Saxofon. Einen Tag später waren Jimin (29) und Jungkook (27) an der Reihe. Jin (32) und J-Hope (31) wurden bereits vor einiger Zeit mit ihrer militärischen Ausbildung fertig. Die Zeit auf dem Armeestützpunkt war offenbar kein Zuckerschlecken für die Musiker. "Einmal habe ich zwei Nächte lang nicht geschlafen, 72 oder 78 Stunden lang. Da dachte ich, ich würde sterben", berichtet beispielsweise RM in einem Livestream auf der Plattform Weverse.

BTS traten 2023 nach und nach ihren Wehrdienst an. Zuvor hatten die sieben Sänger eine Sondergenehmigung erhalten, die es ihnen erlaubt, den Dienst aufzuschieben, bis sie mindestens 30 Jahre alt sind. Als Erster begann Jin seine Ausbildung – auf ihn folgten die anderen. Auf Instagram hielten die "Fake Love"-Interpreten ihre Fans, die Armys, stets mit Schnappschüssen auf dem Laufenden. In Südkorea sind alle Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren verpflichtet, eine 18- bis 21-monatige Militärausbildung im Rahmen des Wehrpflichtsystems zu absolvieren.

Getty Images Suga im Januar 2023

Getty Images RM und V bei ihrer Entlassung vom Militär, Juni 2025

Getty Images BTS, koreanische Band