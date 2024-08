"Popstars nerven": Sendet Camila Cabello so eine Botschaft?

Camila Cabello (27) weiß, wie man ein modisches Statement setzt! Neue Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die US-amerikanische Sängerin bei einem Spaziergang durch Los Angeles. Die "Señorita"-Interpretin trägt figurbetonte Yoga-Leggings, eine weiße Sonnenbrille und schwarze Slingpumps. Doch besonders das T-Shirt des ehemaligen Fifth Harmony-Mitglieds sticht ins Auge. Das weiße Oberteil trägt den Aufdruck "Popstars suck", was auf Deutsch so viel wie "Popstars nerven" bedeutet. An wen sich diese Botschaft wohl richtet?

Einige Fans vermuten, dass Camilas Ex-Freund Shawn Mendes (26) damit gemeint sein könnte. Das Musiker-Duo ging mehr als zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Seit 2021 sind die Popsänger eigentlich getrennt, doch seit einigen Wochen gibt es Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback. Ein Instagram-Post von Camila vor wenigen Tagen befeuerte die Gerüchte über eine On-off-Beziehung noch weiter. In diesem sprach die 27-Jährige von ihrem "Herzschmerz".

Auch in der Vergangenheit sprach Camila schon oft offen darüber, dass die Trennung von Shawn für sie nicht leicht war. Im Interview mit Puss Puss Magazine im Februar dieses Jahres berichtete die "Shameless"-Interpretin ehrlich über ihre Gefühlslage nach dem Liebeszerwürfnis. "Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich in diese Person verliebt war. Jetzt fühle ich mich irgendwie einsam und klein und seltsam", gestand Camila.

