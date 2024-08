Bestätigen Sharon Battiste und Jan hier ihr Liebes-Comeback?

Im Mai gaben Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann ihre Trennung bekannt. Seit einigen Wochen spekulieren die Fans jedoch, dass die einstige Bachelorette und ihr Auserwählter wieder zueinandergefunden haben. Grund hierfür war unter anderem ein Foto einer aufmerksamen Promiflash-Leserin, das die beiden gemeinsam am Flughafen zeigte. Nun verdichten sich die Hinweise immer mehr. Momentan ist Sharon im Urlaub. Doch dort ist sie nicht alleine, wie sie in ihrer Instagram-Story preisgibt. "Ich habe ein Plus Eins im Gepäck", teasert sie an und zeigt dann ein Video von ihrem Ex-Freund Jan. Dazu fügt sie noch zwei Herzemojis hinzu. Sind die beiden also wieder ein Paar?

Zwei Jahre gingen Jan und Sharon gemeinsam durchs Leben. Sie galten als echtes Bachelor-Traumpaar. Die Bekanntgabe ihrer Trennung Anfang Mai kam für viele Fans deshalb sehr überraschend. "Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen möchten Jan und ich euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen", erklärten sie damals in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Ob sie ihre Meinung nun geändert haben?

In der Kuppelshow konnte Jan das Herz von Sharon erobern. Der Blumenhändler erhielt von ihr die letzte Rose. Auch nach der Show ging es für die beiden als Paar weiter. Zwischen ihnen wurde es sogar richtig ernst. Denn erst im vergangenen Jahr wagten sie einen großen Schritt: Sharon und Jan zogen zusammen in ein Haus. Dafür gab die ehemalige Köln 50667-Darstellerin sogar ihre Wohnung in Köln auf und zog zu ihrem Liebsten nach Hannover.

