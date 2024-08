FC-Bayern-Chef Herbert Hainers Frau Angelika ist verstorben

Herbert Hainer (70), Präsident des FC Bayern München, muss einen schweren Verlust verkraften: Seine Ehefrau Angelika Hainer ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Dies geht aus einer Traueranzeige hervor, über die Bild berichtet. "Ich wäre gerne noch ein bisschen geblieben", steht darin geschrieben. Genauere Details zu den Umständen ihres Todes sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Auch der Sportmanager hat sich bisher noch nicht persönlich dazu gemeldet.

Wie Bild berichtet, soll Angelika in der vergangenen Zeit unter mehreren Krankheiten gelitten haben. Sie soll im Kreise der Familie beigesetzt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Herbert und seine Familie einen solch harten Verlust erleiden müssen. 2006 war ihre gemeinsame Tochter Kathrin an einer schweren Lungenembolie gestorben – nur einen Tag nach ihrem 23. Geburtstag. Das Paar hat noch eine weitere Tochter namens Maike, über die nur wenig öffentlich bekannt ist.

Herbert Hainer, ist seit November 2019 Präsident des FC Bayern. Zuvor war er jahrelang als CEO von Adidas tätig. Der 70-Jährige hat den Fußballverein in den vergangenen Jahren durch einige Herausforderungen geführt, bei der ihm seine Frau Angelika stets zur Seite stand. Die beiden hatten sich laut seinem Profil auf der FC-Bayern-Seite während seines BWL-Studiums in einer niederbayerischen Kneipe kennengelernt und waren von diesem Zeitpunkt an unzertrennlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München

Anzeige Anzeige

Getty Images Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de