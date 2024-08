Hanka Rackwitz hat im Dschungelcamp größte Angst vor Promis

Hanka Rackwitz (55) wagt sich erneut ins Abenteuer – die einstige TV-Maklerin ist beim Allstars-Dschungelcamp dabei. Lange kämpfte sie mit Zwangsstörungen und einer Kontaktphobie, auch im Dschungelcamp im Jahr 2017. Heute hat sie gelernt, damit umzugehen. "Nach ungefähr 30 Jahren mit schlimmen Zwangsstörungen bin ich heute zu 95 Prozent des Tages angstfrei", erklärt sie gegenüber Bild. In Südafrika fürchte sie sich deshalb nicht vor den Challenges, Käfern und Co., sondern vor ihren Mitstreitern: "Meine größte Angst sind die ausgelutschten Möchtegern-Promis."

In Südafrika trifft die 55-Jährige auch auf ein ihr bekanntes Gesicht – Kader Loth (51) zieht mit ins Camp. Die Reality-TV-Bekanntheit trat 2017 neben Hanka beim beliebten RTL-Format an. Damals gab es auch die ein oder andere Diskussion zwischen den zwei Frauen. Wie wird das dieses Mal ablaufen? "Ich bin ihr damals ziemlich auf den Wecker gegangen, aber ich mag sie ganz gern", meint Hanka im Interview. Generell meint sie aber, dass sie bei vielen Leuten aneckt: "Ich muss etwas haben, was Leute einfach abschreckt und nervt. Ich habe jahrelang versucht, zu gefallen. Ich wollte besonders hübsch sein, besonders perfekt. Das hat alles nicht geklappt."

Nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme 2017, bei der sie den zweiten Platz belegte, zog sich Hanka weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile ist sie nicht mehr als Immobilienmaklerin tätig, sondern arbeitet als Küchenhilfe in einem Hotel und fühlt sich viel selbstbewusster als noch vor einigen Jahren. Sie habe in der vergangenen Zeit nämlich nicht nur den Umgang mit ihren Zwangsstörungen gelernt, sondern auch etwas anderes: "Ich habe gelernt, dass es im Leben um mehr geht als um Geld."

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

ActionPress Hanka Rackwitz vor dem Abflug ins Dschungelcamp 2017

